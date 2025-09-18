Mo | Schlein ' Meloni venga in Parlamento non è possibile non sapere cosa fa il governo'
Roma, 18 set (Adnkronos) - "Abbiamo chiesto al governo, insieme alle altre opposizioni, una comunicazione della presidente del Consiglio Meloni che, ricordo, è in partenza per New York senza che questo Parlamento e l'Italia sappiano ancora che cosa andrà a fare, che cosa andrà a dire". Lo ha detto Elly Schlein, in Transatlantico, a proposito della situazione in Medio oriente. "Le parole terrificanti di Smotrich, che annuncia che Gaza sarà uno straordinario occasione d'oro immobiliare, una miniera d'oro immobiliare, sono parole vergognose e inaccettabili. Questo governo non ha nemmeno condannato queste parole e noi vogliamo che la presidente del Consiglio venga in questo Parlamento a dare occasione a questo Parlamento di esprimersi votando, perché non è possibile che con grave ritardo l'Unione europea si stia muovendo per chiedere sanzioni, per fare pressione e fermare i crimini di Netanyahu a Gaza come in Cisgiordania, e noi non sappiamo che cosa stia facendo il governo italiano". 🔗 Leggi su Iltempo.it
