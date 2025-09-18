Mo | Paesi Golfo ' attacco Israele in Qatar ne minaccia sicurezza e stabilità'
Doha, 18 set. (Adnkronos) - I ministri della Difesa del Consiglio di cooperazione del Golfo hanno rilasciato una dichiarazione congiunta in cui denunciano "l'aggressione israeliana e la palese violazione della sovranità e dell'integrità territoriale dello Stato del Qatar, che ne minacciano la sicurezza e la stabilità". "Il Consiglio congiunto di difesa ha condannato con la massima fermezza questo pericoloso attacco militare, sottolineando che questo atto aggressivo rappresenta un'escalation pericolosa e inaccettabile e una grave violazione dei principi del diritto internazionale e della Carta delle Nazioni Unite", hanno dichiarato i ministri. 🔗 Leggi su Iltempo.it
In questa notizia si parla di: paesi - golfo
I paesi del golfo inguaiano la Russia
Hamas: “Il capo negoziatore Hayya non è stato ucciso a Doha”. Domenica vertice del Paesi del Golfo sulla risposta ai raid di Israele
Francia, Germania e Regno Unito condannano i raid di Israele su Doha. Domenica vertice del Paesi del Golfo sulla risposta
Da qui a ottanta giorni non è semplice ipotizzare l’evoluzione delle tensioni fra Israele e i Paesi del Golfo Persico e del Mar Rosso - facebook.com Vai su Facebook
Vertice di Doha, dai Paesi del Golfo nasce l’idea di una «Nato araba» - X Vai su X
Mo: Paesi Golfo, ‘attacco Israele in Qatar ne minaccia sicurezza e stabilità’; La ferma condanna dei Paesi arabi agli attacchi statunitensi in Iran; Trump annuncia intesa Israele-Iran per cessate il fuoco di 12 ore.
L’attacco di Israele a Doha rivela la volontà di fermare i negoziati: una svolta significativa - L'operazione israeliana in Qatar segna una svolta nel conflitto e minaccia la stabilità del Golfo, complicando il processo di pace ... Scrive ilfattoquotidiano.it
Mo: Pezeshkian, 'dopo attacco a Doha, Paesi musulmani rompano con Israele' - Il presidente iraniano Massoud Pezeshkian ha invitato i paesi musulmani a rompere le relazioni con Israele, in vista del vertice di Doha in risposta all'attacco sfer ... Segnala lanuovasardegna.it