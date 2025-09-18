Mo | opposizioni da Fontana ' no a ripresa lavori Camera senza comunicazioni Meloni' **

Roma, 18 set (Adnkronos) - "Non siamo disponibili a riprendere i lavori senza le comunicazioni del governo sulla situazione a Gaza e confidiamo che in queste ore, e fino a martedì, Fontana sarà in grado di dare data e orario delle comunicazioni". Lo ha detto la capogruppo del Pd Chiara Braga dopo un incontro dei capigruppo di opposizione con il presidente della Camera Lorenzo Fontana. "Il Parlamento ha il dovere e il diritto di discutere e di farlo di fronte alla presenza più autorevole del governo", ha chiarito Braga. 🔗 Leggi su Iltempo.it

