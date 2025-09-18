Mo | Israele ' autore attacco valico Allenby guidava camion con aiuti umanitari'
Tel Aviv, 18 set. (Adnkronos) - Una fonte della difesa israeliana ha riferito che l'autore dell'attacco al valico di Allenby era un camionista giordano, alla guida di un camion di aiuti umanitari diretto a Gaza. Secondo quanto riportato dai palestinesi e dal canale televisivo saudita 'Al-Hadath', il valico fra Giordania e Cisgiordania è stato chiuso in seguito alla sparatoria che ha causato due vittime israeliane tra i 20 e i 60 anni. Secondo le ricostruzioni, il terrorista sarebbe arrivato dalla Giordania, sarebbe sceso da un camion di aiuti umanitari diretto verso la Striscia di Gaza e avrebbe sparato a distanza ravvicinata. 🔗 Leggi su Iltempo.it
