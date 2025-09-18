Mo | Idf ' attentatore valico Allenby ha accoltellato vittime'
Tel Aviv, 18 set. (Adnkronos) - L'aggressore giordano che ha compiuto l'attacco mortale al valico di Allenby, tra la Giordania e la Cisgiordania, ha accoltellato le due vittime. Lo rivela un'indagine preliminare condotta dall'esercito israeliano, secondo la quale l'attentatore, alla guida di un camion che trasportava aiuti umanitari nella Striscia di Gaza, aveva inizialmente aperto il fuoco con una pistola contro le persone al valico prima che il camion fosse ispezionato dalle autorità israeliane. La pistola si sarebbe però inceppata e l'aggressore sarebbe quindi sceso dal camion, colpendo le due vittime con un coltello. 🔗 Leggi su Iltempo.it
In questa notizia si parla di: attentatore - valico
Mo: Idf, 'colpito obiettivo militare degli Houthi a Sana'a' - Le IDF hanno dichiarato di aver colpito un "obiettivo militare" degli Houthi nella capitale yemenita Sana'a. Lo riporta lagazzettadelmezzogiorno.it
Mo: Idf a cittadini Libano, 'state lontani da capi villaggio, sono nel nostro mirino' - Le Idf hanno lanciato volantini in quattro villaggi vicino al confine con Israele, avvisando la popolazione di stare lontana dai capi villaggio, affermando che sono ... Riporta lagazzettadelmezzogiorno.it