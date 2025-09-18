Miss Claudia lascia Avanti un Altro | l’addio a sorpresa dopo il ritorno in tv

La storica protagonista del salottino annuncia via social la fine della sua avventura nel game show di Paolo Bonolis. Colpo di scena per i fan di Avanti un Altro. Miss Claudia Ruggeri, uno dei volti simbolo del game show condotto da Paolo Bonolis, ha annunciato che lascerà la trasmissione al termine delle puntate già registrate. L’annuncio è arrivato via social, pochi giorni dopo il suo ritorno in trasmissione, celebrato in studio dal pubblico e dal conduttore. Nella puntata del 15 settembre 2025, Bonolis l’aveva accolta con entusiasmo: “È tornata Miss Claudia, la nostra fattrice. Dopo aver partorito la splendida Valentina, è tornata più radiosa che mai”. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

