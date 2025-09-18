Miss Claudia lascia Avanti un Altro | l’addio a sorpresa dopo il ritorno in tv
La storica protagonista del salottino annuncia via social la fine della sua avventura nel game show di Paolo Bonolis. Colpo di scena per i fan di Avanti un Altro. Miss Claudia Ruggeri, uno dei volti simbolo del game show condotto da Paolo Bonolis, ha annunciato che lascerà la trasmissione al termine delle puntate già registrate. L’annuncio è arrivato via social, pochi giorni dopo il suo ritorno in trasmissione, celebrato in studio dal pubblico e dal conduttore. Nella puntata del 15 settembre 2025, Bonolis l’aveva accolta con entusiasmo: “È tornata Miss Claudia, la nostra fattrice. Dopo aver partorito la splendida Valentina, è tornata più radiosa che mai”. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
In questa notizia si parla di: miss - claudia
Miss Claudia Ruggeri lascia Avanti un Altro: ecco perché ha detto addio allo show
LA MATERANA CLAUDIA NICOLETTI CONQUISTA LA FASCIA “MISS BELLA D’ITALIA MODA” AL CONCORSO NAZIONALE MISS & MISTER BELLA E BELLO D’ITALIA A MARTINSICURO: REPORT E FOTO https://www.sassilive.it/cultura-e-spettacoli/terza-p - facebook.com Vai su Facebook
La regina di Avanti un altro se ne va: Miss Claudia Ruggeri lascia lo show di Paolo Bonolis; Claudia Ruggeri torna ad Avanti un altro dopo la gravidanza, ma annuncia l'addio: Impegni mi portano altrove; Claudia Ruggeri via per sempre da Avanti un Altro: annuncio e motivazioni.
La regina di Avanti un altro se ne va: Miss Claudia Ruggeri lascia lo show di Paolo Bonolis - Claudia Ruggeri, per tutti la Miss Claudia dello show, nonché cognata di Sonia Bruganelli, dirà addio a Paolo Bonolis e a tutti i suoi collegh ... Come scrive rds.it
Claudia Ruggeri lascia Avanti un altro: addio improvviso della ‘Miss regina del salottino’/ “Pochi giorni e…” - Era appena tornata ad allietare gli appassionati e fan di Avanti un altro, reduce dalla maternità per la nascita di sua figlia Valentina; Claudia Ruggeri – alias Miss Claudia – lascia dunque il game ... Scrive ilsussidiario.net