Miscela e riconfeziona prodotti chimici senza autorizzazione denunciato

Santo Stefano Magra, 18 settembre 2025 – Una ditta nel Comune di Santo Stefano Magra, autorizzata al commercio di prodotti chimici, all’interno del capannone adibito a magazzino e nelle aree esterne, svolgeva attività di miscelazione e riconfezionamento di prodotti chimici senza la necessaria autorizzazione. Lo hanno accertato i carabinieri forestali del nucleo investigativo della Spezia (Nipaaf) insieme al personale del dipartimento prevenzione di Asl 5 della Spezia, durante un sopralluogo. I militari hanno riscontrato la presenza di strumenti utilizzati per le operazioni di miscelazione e travasi quali imbuti, pompe, taniche in plastica, etichette e bilance. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Miscela e riconfeziona prodotti chimici senza autorizzazione, denunciato

In questa notizia si parla di: miscela - riconfeziona

