Mirko Vucinic è il nuovo ct del Montenegro

Sport.periodicodaily.com | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nuova avventura per una vecchia conoscenza del calcio italiano. L’ex attaccante di Roma, Lecce e Juventus, Mirko Vucinic, sarà il nuovo ct della sua Nazionale, il Montenegro, dopo aver fatto parte dello staff tecnico dal 2022. MIRKO VUCINIC CT DEL MONTENEGRO La Federcalcio montenegrina ha puntato su di lui dopo aver esonerato Robert Prosiencki, a causa degli ultimi pessimi risultati conseguiti, tra cui l’ultima pesante sconfitta rimediata in Croazia, che ha decretato la mancata partecipazione al Mondiale 2026. Nominato nel 2022, Prosiencki ha disputato 16 partite, per un totale di 5 vittorie. 1 pareggio e 10 sconfitte. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

mirko vucinic 232 il nuovo ct del montenegro

© Sport.periodicodaily.com - Mirko Vucinic è il nuovo ct del Montenegro

In questa notizia si parla di: mirko - vucinic

Mirko Vucinic &#232; il nuovo ct del Montenegro: l'ex Lecce, Roma e Juventus comincia una nuova carriera - MIrko Vucinic, ex attaccante di Lecce Roma e Juventus, sarà il nuovo commissario tecnico del Montenegro: prende il posto di Prosinecki ... Come scrive sport.virgilio.it

mirko vucinic 232 nuovoSorpresa Vucinic: &#232; il nuovo allenatore, quando farà l’esordio - Lo storico ex Serie A, Mirko Vucinic, diventa allenatore e per lui arriva subito una grande chiamata come nuovo tecnico. Riporta calciotoday.it

Cerca Video su questo argomento: Mirko Vucinic 232 Nuovo