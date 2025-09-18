Mirko Vucinic è il nuovo ct del Montenegro
Nuova avventura per una vecchia conoscenza del calcio italiano. L’ex attaccante di Roma, Lecce e Juventus, Mirko Vucinic, sarà il nuovo ct della sua Nazionale, il Montenegro, dopo aver fatto parte dello staff tecnico dal 2022. MIRKO VUCINIC CT DEL MONTENEGRO La Federcalcio montenegrina ha puntato su di lui dopo aver esonerato Robert Prosiencki, a causa degli ultimi pessimi risultati conseguiti, tra cui l’ultima pesante sconfitta rimediata in Croazia, che ha decretato la mancata partecipazione al Mondiale 2026. Nominato nel 2022, Prosiencki ha disputato 16 partite, per un totale di 5 vittorie. 1 pareggio e 10 sconfitte. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com
In questa notizia si parla di: mirko - vucinic
Mirko Vucinic è il nuovo allenatore del Montenegro. Tra i suoi compiti anche quello di cullare il nuovo talento della Juve Vasilije Adzic ed aiutarlo a diventare il montenegrino più forte della storia dei bianconeri, titolo che ad ora appartiene proprio a lui. - facebook.com Vai su Facebook
SKY - Mirko Vucinic sarà il nuovo commissario tecnico del Montenegro https://ift.tt/su5O3g0 - X Vai su X
Mirko Vucinic è il nuovo ct del Montenegro: l'ex Lecce, Roma e Juventus comincia una nuova carriera - MIrko Vucinic, ex attaccante di Lecce Roma e Juventus, sarà il nuovo commissario tecnico del Montenegro: prende il posto di Prosinecki ... Come scrive sport.virgilio.it
Sorpresa Vucinic: è il nuovo allenatore, quando farà l’esordio - Lo storico ex Serie A, Mirko Vucinic, diventa allenatore e per lui arriva subito una grande chiamata come nuovo tecnico. Riporta calciotoday.it