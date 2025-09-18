Nuova avventura per una vecchia conoscenza del calcio italiano. L’ex attaccante di Roma, Lecce e Juventus, Mirko Vucinic, sarà il nuovo ct della sua Nazionale, il Montenegro, dopo aver fatto parte dello staff tecnico dal 2022. MIRKO VUCINIC CT DEL MONTENEGRO La Federcalcio montenegrina ha puntato su di lui dopo aver esonerato Robert Prosiencki, a causa degli ultimi pessimi risultati conseguiti, tra cui l’ultima pesante sconfitta rimediata in Croazia, che ha decretato la mancata partecipazione al Mondiale 2026. Nominato nel 2022, Prosiencki ha disputato 16 partite, per un totale di 5 vittorie. 1 pareggio e 10 sconfitte. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

© Sport.periodicodaily.com - Mirko Vucinic è il nuovo ct del Montenegro: prima volta in panchina per l’ex attaccante di Juventus e Roma