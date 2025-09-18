Il Bonus Sport 2025 è un sostegno concreto alle famiglie e prevede un contributo fino a 600 euro a famiglia Il Bonus Sport 2025 rappresenta una delle misure più attese dalle famiglie italiane con figli minori. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di incentivare la pratica sportiva tra i più giovani e, allo stesso tempo, alleggerire i costi che spesso gravano in maniera significativa sui bilanci familiari. Iscrivere un figlio a un corso sportivo comporta spese di iscrizione, attrezzature e abbigliamento specifico: per molti nuclei, anche con redditi medi, queste spese possono diventare proibitive. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

© Ilfogliettone.it - “Mio figlio fa calcio, e mi pagano pure”: no, non ha un contratto, è lo STATO che ti versa i soldi per farlo giocare