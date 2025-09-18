Minorenne gira in bici con dosi di marijuana denunciato dopo una perquisizione

Cataniatoday.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I carabinieri della Stazione di Motta Sant’Anastasia, hanno denunciato un 17enne del posto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, dopo aver fermato il minorenne mentre passeggiava in una via centrale del paese con la sua bici elettrica. Il giovane, fermato a bordo di una bici. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: minorenne - gira

Minorenne di Salerno gira in città con cocaina ed eroina in tasca: sorpreso mentre spaccia in strada

Minorenne gira in bici con dosi di marijuana, denunciato dopo una perquisizione; Nasconde droga nel sottotetto della sua abitazione, spacciatore 47enne arrestato dai carabinieri.

minorenne gira bici dosiSpacciatori in bici elettrica - 3 ordinanze di custodia cautelare eseguite dai Carabinieri di Montesilvano nell'operazione "Rider" contro lo spaccio di droga ... Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Minorenne Gira Bici Dosi