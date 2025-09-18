Ministri il nuovo album è Aurora popolare le date degli in-store e del tour nei club

Aurora Popolare, è il titolo del nuovo album dei Ministri che la band presenterà in un in-store tour e in nove date nei club. Aurora Popolare, il nuovo album dei Ministri – in uscita il 19 settembre per WoodwormUniversal – è ormai alle porte. Anticipato dai singoli BUUUM e Avvicinarsi alle casse e a tre anni dall’ultimo disco, Giuramenti, il trio rock torna con un album che si preannuncia essere uno dei più potenti ed ispirati della sua carriera ventennale. Le date dell’in-store tour. Giovedì 18 settembre – Milano – Santeria Toscana – ore 21.00 Venerdì 19 settembre – Torino – OFF TOPIC – ore 19. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu © Spettacolo.eu - Ministri, il nuovo album è Aurora popolare, le date degli in-store e del tour nei club

In questa notizia si parla di: ministri - nuovo

Nuovo ospedale di Terni, Stefano Bandecchi: "Fatta la nostra proposta e contattati i ministri interessati. I soldi per costruirlo devono venire fuori" VIDEO

L’instore tour de "I Ministri", il nuovo disco "Aurora Popolare" presentato anche a Padova

speculazione energetica, ecco il nuovo golpe di Stato il Consiglio dei Ministri ha approvato un nuovo decreto per accelerare la speculazione delle rinnovabili un susseguirsi osceno di atti di governo tutti protesi a spianare la strada alla speculazione - facebook.com Vai su Facebook

È pronto ad approdare in Consiglio dei Ministri il nuovo Decreto Energia che conterrà la misura per azzerare il differenziale di prezzo del gas tra l’hub italiano (PSV) e quello europeo (TTF) - X Vai su X

I ministri sabato 20 settembre live @Amsterdam Padova - Aurora Popolare, il nuovo album dei Ministri, esce domani venerdì 19 settembre 2025 e il giorno dopo, sabato 20 i ... Si legge su padova24ore.it

Instore tour dei Ministri: incontro con la band e set acustico dedicato al nuovo album Aurora Popolare - Aurora Popolare è il nuovo album dei Ministri, in uscita venerdì 19 settembre 2025: anticipato dai singoli Buuum e Avvicinarsi alle casse e a tre anni dall'ultimo disco, Giuramenti, il trio rock ... mentelocale.it scrive