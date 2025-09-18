Ministri il nuovo album è Aurora popolare le date degli in-store e del tour nei club

Aurora Popolare, è il titolo del nuovo album dei Ministri che la band presenterà in un in-store tour e in nove date nei club. Aurora Popolare, il nuovo album dei Ministri  –  in uscita il 19 settembre per WoodwormUniversal –  è ormai alle porte. Anticipato dai singoli BUUUM e Avvicinarsi alle casse e a tre anni dall’ultimo disco, Giuramenti, il trio rock torna con un album che si preannuncia essere uno dei più potenti ed ispirati della sua carriera ventennale. Le date dell’in-store tour. Giovedì 18 settembre – Milano  – Santeria Toscana – ore 21.00 Venerdì 19 settembre – Torino – OFF TOPIC – ore 19. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

