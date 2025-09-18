Minaccia di licenziamento i suoi operai e gli estorce parte dello stipendio | arrestato capocantiere

Fanpage.it | 18 set 2025

La guardia di finanza di Milano ha arrestato un capocantiere accusato di estorsione continuata aggravata. Per mesi l'uomo avrebbe minacciato di licenziamento la sua squadra di operai in vari cantieri e avrebbe preteso da loro parte dello stipendio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: minaccia - licenziamento

