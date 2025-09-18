Minaccia di licenziamento i suoi operai e gli estorce parte dello stipendio | arrestato capocantiere
La guardia di finanza di Milano ha arrestato un capocantiere accusato di estorsione continuata aggravata. Per mesi l'uomo avrebbe minacciato di licenziamento la sua squadra di operai in vari cantieri e avrebbe preteso da loro parte dello stipendio. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: minaccia - licenziamento
Minaccia di licenziamento i suoi operai e gli estorce parte dello stipendio: arrestato capocantiere
Minaccia di licenziamento i suoi operai e gli estorce parte dello stipendio: arrestato capocantiere - La guardia di finanza di Milano ha arrestato un capocantiere accusato di estorsione continuata aggravata. Come scrive fanpage.it
Estorce denaro ai suoi operai: arrestato capocantiere - Sfruttando lo stato di bisogno dei suoi sottoposti, si faceva consegnare parte della paga minacciando di licenziarli nel caso si fossero opposti ... Segnala msn.com