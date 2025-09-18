Minaccia con machete fuori da una scuola francese agenti lo abbattono

Un attimo di pura tensione ha travolto la cittadina di La Seyne-sur-Mer, nel sud della Francia, quando un uomo impugnando un machete si è avvicinato a un edificio scolastico, terminando la sua corsa sotto i colpi della polizia. La sequenza, rapida e drammatica, ha spinto gli agenti a reagire dopo ripetuti ordini rimasti inascoltati. La . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Minaccia con machete fuori da una scuola francese, agenti lo abbattono

