Minacce e tensioni politiche | scorte rafforzate per Meloni Salvini e Tajani

«Bisogna usare un linguaggio diverso per evitare di accendere gli animi», ha dichiarato Antonio Tajani al termine del question time in Senato. Il vicepremier e ministro degli Esteri ha confermato che la scorta per lui, per la premier Giorgia Meloni e per l’altro vicepremier Matteo Salvini è stata innalzata al livello “ eccezionale ”, a seguito dell’omicidio del leader conservatore americano Charlie Kirk. La decisione arriva dopo la circolare emanata dal Viminale, che ha disposto il “riesame e l’eventuale rafforzamento delle misure di profili di rischio” per i vertici istituzionali. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, fino a oggi Meloni, Tajani e Salvini avevano optato per una scorta di secondo livello, con una sola auto blindata, ma ora la protezione prevede due o tre vetture blindate con tre agenti ciascuna. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Minacce e tensioni politiche: scorte rafforzate per Meloni, Salvini e Tajani

