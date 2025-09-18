Mimmo Lucano resta incandidabile | il Consiglio di Stato respinge gli appelli
Niente da fare per Mimmo Lucano: l’europarlamentare di alleanza Verdi-Sinistra resta incandidabile. Il Consiglio di Stato ha respinto gli appelli proposti dall’ex sindaco di Riace contro le due sentenze del Tar Calabria che avevano ritenuto legittimi gli atti che avevano disposto la sua esclusione dalle prossime elezioni regionali in Calabria. Nei tre giorni stabiliti dalla legge, il Consiglio di Stato ha deciso sulle questioni (con le sentenze numero 7381 e 7382) rilevando "l'applicabilità della legge numero 190 del 2012 sulla rilevanza ostativa della condanna da lui riportata in sede penale" conosciuta anche come legge Severino. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
In questa notizia si parla di: mimmo - lucano
Mimmo Lucano incandidabile: stop alle regionali
Riace, Mimmo Lucano dichiarato decaduto dalla carica di sindaco. “Già pronto il ricorso”
Mimmo Lucano dichiarato decaduto da sindaco di Riace per la legge Severino. Lui: “Farò appello, resto in carica”
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello di #MimmoLucano, europarlamentare di #Avs, che viene così definitivamente escluso dalle elezioni Regionali in #Calabria - X Vai su X
Mimmo Lucano: «Adesso massacrateci tutti». L’appello dalla Locride per Gaza Link all'articolo https://www.calabrianews24.com/news/320507121158/mimmo-lucano-adesso-massacrateci-tutti-l-appello-dalla-locride-per-gaza?ns=2727be2e24e8507f2b06 - facebook.com Vai su Facebook
Regionali Calabria, Mimmo Lucano resta incandidabile: respinti i due ricorsi al Tar del sindaco di Riace; Calabria, il Tar conferma: Mimmo Lucano resta escluso dalle elezioni regionali; Migranti. Mimmo Lucano dichiarato incandidabile: escluso dalle liste di Avs.
Mimmo Lucano resta incandidabile: il Consiglio di Stato respinge gli appelli - Il Consiglio di Stato ha respinto gli appelli proposti dall’ex sindaco di Riace contro le due ... Lo riporta ilgiornale.it
Calabria, il Tar conferma: Mimmo Lucano resta escluso dalle elezioni regionali - Il Tar di Reggio Calabria respinge il ricorso di Mimmo Lucano: l’ex sindaco di Riace, condannato per falso nel processo Xenia, resta incandidabile alle regionali. Riporta catanzaroinforma.it