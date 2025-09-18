Mimmo Lucano resta incandidabile | il Consiglio di Stato respinge gli appelli

Niente da fare per Mimmo Lucano: l’europarlamentare di alleanza Verdi-Sinistra resta incandidabile. Il Consiglio di Stato ha respinto gli appelli proposti dall’ex sindaco di Riace contro le due sentenze del Tar Calabria che avevano ritenuto legittimi gli atti che avevano disposto la sua esclusione dalle prossime elezioni regionali in Calabria. Nei tre giorni stabiliti dalla legge, il Consiglio di Stato ha deciso sulle questioni (con le sentenze numero 7381 e 7382) rilevando "l'applicabilità della legge numero 190 del 2012 sulla rilevanza ostativa della condanna da lui riportata in sede penale" conosciuta anche come legge Severino. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

