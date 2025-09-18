MILLY CARLUCCI PARLA DEL CACHET DI BARBARA D’URSO E DEI VOLTI RAI OSPITI A MEDIASET

Manca poco più di una settimana al ritorno su Rai1 di Ballando con le Stelle e Milly Carlucci ha rilasciato importanti dichiarazioni per fare chiarezza su Barbara d’Urso, il cachet e Mediaset. “Barbara è una grande capoprogetto, direttore artistico, conduttrice, è una donna che ha avuto il controllo su tutte la parti dei suoi programmi; qui deve essere seguita da un maestro che la dirige, e il parere del maestro ha un peso. E poi deve lasciarsi andare, farsi coccolare da un gruppo che le sta intorno”, così la Carlucci al settimanale Chi. In merito al presunto sgarbo all’ad Mediaset Pier Silvio Berlusconi nel chiamare la d’Urso come concorrente a Ballando: “Barbara non ha un contratto con Mediaset, non abbiamo strappato qualcuno che lavorava per un altro canale, non è uno sgarbo. 🔗 Leggi su Bubinoblog

