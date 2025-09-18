Milly Carlucci a cena con marito figlia e genero | le rare foto di famiglia quasi al completo

Today.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel pieno dell'organizzazione della nuova attesissima edizione di Ballando con le stelle al via sabato 27 settembre, Milly Carlucci si è concessa un momento di relax insieme alle persone a lei più care durante una serata romana. Considerata la sua proverbiale riservatezza, le foto del settimanale. 🔗 Leggi su Today.it

