Mille droni nel cielo di Reggio | tutti con il naso all' insù per il Piccolo Principe | ecco quando

Mille droni luminosi nel cielo di Reggio Calabria per uno spettacolo accattivante e imperdibile. Per la prima volta in Italia, arriva “Il Piccolo Principe - A Celestial Voyage”, lo show ufficiale dedicato al capolavoro senza tempo di Antoine de Saint-Exupéry, realizzato da Artech e Dronisos, tra. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Mille droni nel cielo di Reggio: tutti con il naso all'insù per il Piccolo Principe: ecco quando; Estate Reggina, torna lo spettacolo di droni e sarà ispirato al tema Sunsetland; Falerna si illumina di magia: lo spettacolo dei droni incanta turisti e residenti.

Domenica all'Arena dello Stretto decollano i droni luminosi - 15, di domenica 21 settembre quando i droni si solleveranno dall’Arena dello Stretto di Reggio Calabria per un ... Segnala reggiotv.it

Droni in cielo, la musica di Andrea Bocelli in sottofondo - Uno show, quello dei droni, accompagnato dalla musica del Maestro Andrea Bocelli. Si legge su lanazione.it