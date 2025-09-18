Dopo la sconfitta in Champions contro il City, maturata in 10 uomini, il portiere del Napoli, Milinkovi? Savi? ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport Un segnale forte di fiducia essere scelto per la prima di Champions? «Sono venuto per fare cose giuste e contribuire, poi è sempre lui che farà la scelta. Non importa quando sarai scelto». Leggi anche: Una sconfitta che non ridimensiona affatto il Napoli. Con un uomo in meno per 70 minuti, col City puoi solo perdere P oteva essere una partita verità, ma è stata svilita dall’espulsione di Di Lorenzo «Anche così abbiamo mandato un segnale, rimanere per 70 minuti e continuare a giocare in 10 è un grande segnale, poi non potremo mai sapere come poteva andare se restavamo in 11» L'articolo il Napolista. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Milinkovi? Savi?: «Rimanere per 70 minuti e continuare a giocare in 10 è un grande segnale»