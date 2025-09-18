Milinkovic-Savic controcorrente | Abbiamo mandato un segnale vi spiego

Vanja Milinkovic-Savic ha parlato in diretta a Sky Sport dopo la sconfitta del Napoli contro il Manchester City. Il Napoli ha perso a Manchester contro il City, al termine di una partita giocata con tanta sofferenza, giocata in dieci per quasi tutto il match. Gli azzurri hanno lottato con il cuore per provare a reggere le offensive avversarie in condizioni di difficoltà, ma non sono riusciti nell’impresa di portare a casa almeno un pareggio in inferiorità numerica. Vanja Milinkovic-Savic ha analizzato cosa è successo in questa partita a fine gara ai microfoni di Sky Sport. Milinkovic-Savic: “Competizione con Meret? Sta a Conte la scelta”. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

SKY - Napoli, Conte: "Milinkovic-Savic titolare? Semplice scelta tecnica, continuiamo il percorso a prescindere dall'avversario, emozionato? Lo sono sempre, al di là della ... - Antonio Conte, allenatore del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima della sfida col Manchester City.

Milinkovic-Savic: "Napoli sconfitto? Abbiamo mandato lo stesso un segnale" - Milinkovic Savic, portiere del Napoli, ha parlato dopo la sconfitta in Champions League contro il Manchester City.

