Milinkovi?-Savi? | Anche in dieci abbiamo dato un grande segnale
All’Etihad Stadium non è bastato il sacrificio del Napoli per fermare il Manchester City. Tra i . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net
In questa notizia si parla di: milinkovi - savi
La Fiorentina accorcia le distanze: gol di Ranieri su un errore di Vanja Milinkovic-Savic che va tardi giù e subisce gol sul suo palo! #FiorentinaNapoli #Napoli #SpazioNapoli - facebook.com Vai su Facebook
Serie A: Juventus-Lazio 2-2, pari di Milinkovic-Savic al 96'; Da Torino confermano: mistero Buongiorno, qui non è mai accaduto; Bruscolotti spiazzato da un azzurro: È cresciuto in maniera impressionante con Conte.