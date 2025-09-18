Milanofotografo morto | ipotesi omicidio
16.25 E' morto in ospedale a Milano il fotografo Maurizio Rebuzzini, 74 anni, trovato ieri sera in fin di vita sul ballatoio di un appartamento in cui lavorava. A dare l'allarme era stato il figlio di 44 anni. Sull'episodio indagano gli agenti della Squadra Mobile. Sul corpo sono stati constatati segni compatibili con uno strangolamento. La vittima era stata trasportata in arresto cardiaco in pronto soccorso. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
