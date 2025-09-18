Milano ventenne stuprata | si erano conosciuti online

A marzo era già stato condannato in primo grado per una tentata violenza sessuale nel 2023. Per questo il giudice lo ha definito un predatore seriale, pericoloso, raffinato. Nascosto dietro a una tastiera, un 36enne milanese, adescava le sue vittime, come l'ultima, una ventenne, stuprata al primo appuntamento a san donato, nell'hinterland di Milano pochi giorni fa. Si erano conosciuti a luglio sui social. Settimane di conversazioni in cui lui la studiava per conquistarne la fiducia e carpirne desideri e debolezze da sfruttare per ingannarla. Poi lei alla fine aveva ceduto alla proposta di incontrarsi. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

