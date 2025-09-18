Milano una protesta per la Palestina interrompe il Consiglio comunale

Una protesta a favore della Palestina ha interrotto i lavori del Consiglio comunale di Milano. Una quindicina di attivisti si sono alzati durante la seduta esponendo bandiere palestinesi e gridando «Palestina libera» e «Stop genocidio». I manifestanti hanno accusato l’amministrazione di «complicità» con Israele e hanno chiesto la fine del gemellaggio con Tel Aviv, ricordando che altri Comuni hanno già preso decisioni simili.  Gianmaria Radice, consigliere dei Riformisti, ha accusato gli attivisti di essere «antidemocratici, come gli studenti di Pisa». Mentre alcuni esponenti del Pd e di Europa Verde hanno cercato di stemperare la tensione, spiegando come in questi giorni sia in preparazione un ordine del giorno per chiedere lo stop ai rapporti istituzionali con Tel Aviv. 🔗 Leggi su Lettera43.it

