Milano, 18 settembre 2025 – La Polizia di Stato di Milano ha arrestato un cittadino italiano di 57 anni per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. La polizia ha intimato l’alt all’auto ma il guidatore è ripartito a forte velocità superando l’incrocio a semaforo rosso Ieri sera, gli agenti della Squadra Investigativa del Commissariato Lorenteggio, durante un servizio volto al contrasto dello spaccio di droga, hanno individuato il 57enne ritenuto responsabile di spaccio nell’area della zona di Baggio a bordo della sua auto in via Gozzoli si è incontrato con un uomo che ha prelevato dall’autovettura un involucro in cambio di u na banconota. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Milano, spaccio di cocaina in auto: colto in flagrante e arrestato

