Milano sospetto omicidio | la vittima è il fotografo Maurizio Rebuzzini
È il fotografo Maurizio Rebuzzini, l’uomo di 74 anni deceduto nella serata di ieri dopo essere giunto in ospedale, al Fatebenefratelli. Rebuzzini è stato ritrovato in fin di vita dal figlio Filippo. Rebuzzini viveva nella sua abitazione in via Zuretti dove aveva anche lo studio fotografico ‘Obiettivo camera’. I vicini hanno descritto sia lui sia il figlio come “persone molto riservate”. Sul caso sono in corso le indagini della Squadra mobile. L’uomo presentava delle ecchimosi sul collo e l’ipotesi è che possa essere stato strangolato. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Milano, trovato morto un ex docente universitario e fotografo: si sospetta un omicidio - Giallo a Milano, dove un ex docente universitario e fotografo è stato trovato morto sul ballatoio del palazzo in via Zuretti dove aveva il suo studio professionale: si sospetta si tratti di omicidio. Come scrive notizie.it
Milano, aperto fascicolo per omicidio dopo la morte del fotografo 74enne trovato ferito al suo studio - Indagine per omicidio a Milano dopo il ritrovamento in fin di vita del fotografo Maurizio Rebuzzini con segni di strangolamento nello studio vicino alla stazione centrale ... Scrive gaeta.it