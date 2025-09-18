Milano sospetto omicidio | la vittima è il fotografo Maurizio Rebuzzini

È il fotografo Maurizio Rebuzzini, l’uomo di 74 anni deceduto nella serata di ieri dopo essere giunto in ospedale, al Fatebenefratelli.  Rebuzzini  è stato ritrovato in fin di vita dal figlio Filippo. Rebuzzini  viveva nella sua abitazione in via Zuretti dove aveva anche lo studio fotografico ‘Obiettivo camera’. I vicini hanno descritto sia lui sia il figlio come “persone molto riservate”. Sul caso sono in corso le indagini della Squadra mobile. L’uomo presentava delle ecchimosi sul collo e l’ipotesi è che possa essere stato strangolato.  Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

