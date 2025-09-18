Milano sgasa e corre con la Ferrari in centro i vigili gli fanno i complimenti per l' auto e gli stringono la mano chiedendo di far sentire di nuovo la sinfonia - VIDEO

Il poliziotto: "E' la miglior Ferrari che esista", il guidatore ridendo: "Amo la polizia che c'è qui (a Milano, ndr)" Una bella sgasata con la Ferrari 812 Superfast in pieno centro a Milano, una corsa oltre gli 80 kmh e una bella stretta di mano da parte dei vigili che lo fermano, con tanto.

© Ilgiornaleditalia.it - Milano, sgasa e corre con la Ferrari in centro, i vigili gli fanno i complimenti per l'auto e gli stringono la mano chiedendo di far sentire di nuovo la "sinfonia" - VIDEO

