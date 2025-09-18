Milano pugni e minacce alla compagna | arrestato imprenditore iraniano

E' stato dopo l'ultimo episodio, di una lunga serie di violenze, che la donna, avvocata penalista, ha deciso di procedere con la denuncia: a luglio l'uomo le aveva rotto la mandibola durante un soggiorno a Dubai. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Milano, pugni e minacce alla compagna: arrestato imprenditore iraniano

In questa notizia si parla di: milano - pugni

Milano, pugni e minacce alla compagna: arrestato imprenditore iraniano; L’inferno tra Dubai e Montenapo. Imprenditore massacra la compagna Botte e minacce: Ti taglio la testa; Spero che abortisci: la minaccia alla compagna è reato, il Tribunale condanna.

«Ti taglio la testa e la mando a tua madre»: avvocata massacrata dal compagno. Minacce, fratture e anni di violenze nascoste in una gabbia dorata - Sono le parole con cui un imprenditore 52enne, originario dell’Iran, minacciava la compagna, un’avvocata penalista ... Si legge su leggo.it

Botte alla compagna avvocata, arrestato uomo d’affari iraniano: a Dubai le ha fratturato la mascella - Minacce e ricatti per due anni, fino alla denuncia: “Una sera in vacanza ha tentato di strangolarmi”. Lo riporta milano.repubblica.it