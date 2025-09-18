Milano pugni e minacce alla compagna | arrestato imprenditore iraniano

Tgcom24.mediaset.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

E' stato dopo l'ultimo episodio, di una lunga serie di violenze, che la donna, avvocata penalista, ha deciso di procedere con la denuncia: a luglio l'uomo le aveva rotto la mandibola durante un soggiorno a Dubai. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

milano pugni e minacce alla compagna arrestato imprenditore iraniano

© Tgcom24.mediaset.it - Milano, pugni e minacce alla compagna: arrestato imprenditore iraniano

In questa notizia si parla di: milano - pugni

Aggredito a calci e pugni nel pieno centro della movida di Milano Marittima: fortunatamente non è grave

Aggredito a calci e pugni nel pieno centro della movida di Milano Marittima: fortunatamente non è grave

Massacrato di botte sulla metro di Milano per una maglia: calci e pugni dal branco di maranza mentre uno gira il video

Milano, pugni e minacce alla compagna: arrestato imprenditore iraniano; L’inferno tra Dubai e Montenapo. Imprenditore massacra la compagna Botte e minacce: Ti taglio la testa; Spero che abortisci: la minaccia alla compagna è reato, il Tribunale condanna.

milano pugni minacce compagna«Ti taglio la testa e la mando a tua madre»: avvocata massacrata dal compagno. Minacce, fratture e anni di violenze nascoste in una gabbia dorata - Sono le parole con cui un imprenditore 52enne, originario dell’Iran, minacciava la compagna, un’avvocata penalista ... Si legge su leggo.it

milano pugni minacce compagnaBotte alla compagna avvocata, arrestato uomo d’affari iraniano: a Dubai le ha fratturato la mascella - Minacce e ricatti per due anni, fino alla denuncia: “Una sera in vacanza ha tentato di strangolarmi”. Lo riporta milano.repubblica.it

Cerca Video su questo argomento: Milano Pugni Minacce Compagna