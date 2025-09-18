Milano orrore alla stazione di San Donato | stuprata al primo appuntamento

Una giovane di 20 anni è stata vittima di una violenza sessuale fuori dal capolinea della metropolitana di San Donato Milanese nella serata del 9 settembre. L’aggressore, un italiano di 38 anni già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dai carabinieri il 15 settembre, in seguito a un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip di Milano.La vittima aveva conosciuto l’uomo tramite Telegram e aveva accettato di incontrarlo, attirata dalla promessa di una cena in un “posto carino”. Tuttavia, una volta raggiunto il luogo dell’appuntamento, vicino al capolinea della metro, l’uomo l’avrebbe minacciata con un coltello, costringendola a subire una violenza sessuale. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Milano, orrore alla stazione di San Donato: stuprata al primo appuntamento

In questa notizia si parla di: milano - orrore

L’orrore in via Milano. Testimoni e immagini determinanti nel fermo del presunto killer

Fermano un uomo in stazione a Milano, poi l’orrore puro: “Ma è davvero lui?”

Uccide la madre a coltellate e si butta dall'ottavo piano: orrore a Milano

Daniel Greco. . Daniel Greco - Che orrore il folklore MILANO | Ecoteatro Venerdì, 14/11/2025 ore 21:00 BIGLIETTI: https://www.ticketone.it/event/daniel-greco-che-orrore-il-folklore-ecoteatro-20390592/ - facebook.com Vai su Facebook

Orrore nel Milanese, 18enne trascinata nel bosco e violentata da uno sconosciuto; Orrore in stazione, ragazza di 18 anni violentata a San Zenone al Lambro mentre aspetta il treno per Milano: è caccia all’uomo; Orrore nel Milanese: 18enne stuprata da nordafricano vicino alla stazione di San Zenone al Lambro.

Milano, ragazza di 18 anni trascinata nel bosco e violentata: è caccia al responsabile - Milano, una ragazza di 18 anni è stata violentata nella notte tra sabato e domenica: ora è caccia all'aggressore ... Lo riporta notizie.it

Milano, il racconto della 18enne stuprata a San Zenone a Lambro: "Pensavo di morire" - E' uno dei passaggi del verbale reso il 31 agosto ai carabinieri, a poche ore dalla violenza subita, dalla ragazza di 18 ann ... adnkronos.com scrive