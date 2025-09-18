Sul corpo, i medici hanno riscontrato diverse ecchimosi e una ferita alla gola che ha spinto il pm di turno a disporre l’autopsia, avvalorando l’ipotesi di omicidio. Sul ballatoio del suo studio erano in corso lavori, con numerosi attrezzi presenti nell’area La Procura di Milano ha aperto un. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Milano, morto Maurizio Rebuzzini, 74enne critico fotografico trovato in fin di vita nel ballatoio del suo studio, ipotesi omicidio con strangolamento