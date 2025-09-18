Milano morto Maurizio Rebuzzini 74enne critico fotografico trovato in fin di vita nel ballatoio del suo studio ipotesi omicidio con strangolamento
Sul corpo, i medici hanno riscontrato diverse ecchimosi e una ferita alla gola che ha spinto il pm di turno a disporre l’autopsia, avvalorando l’ipotesi di omicidio. Sul ballatoio del suo studio erano in corso lavori, con numerosi attrezzi presenti nell’area La Procura di Milano ha aperto un. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Il fotografo Rebuzzini morto a Milano, si indaga per omicidio - Un fotografo di 74 anni Maurizio Rebuzzini è stato trovato mercoledì sera in fin di vita su un ballatoio di un appartamento in cui lavorava di via Zuretti nella zona della Stazione Centrale di Milano. Scrive ansa.it
Il fotografo Maurizio Rebuzzini trovato in fin di vita fuori dal suo studio, muore in ospedale: si indaga per omicidio - Ieri sera il fotografo Maurizio Rebuzzini è stato trovato in fin di vita dal figlio fuori dal suo studio vicino alla stazione Centrale di Milano ... Segnala fanpage.it