milano morto il fotografo maurizio rebuzzini

La Procura di Milano ha aperto un fascicolo per omicidio dopo la morte di, Maurizio Rebuzzini, critico fotografico di 74 anni. L'uomo è stato trovato mercoledì sera in fin di vita sul ballatoio del suo studio di via Zuretti, nella zona della Stazione Centrale, ed è poi morto in ospedale dove era stato trasportato d'urgenza. A lanciare l'allarme era stato il figlio. Sul corpo sono stati riscontrati segni compatibili con uno strangolamento. La polizia indaga sul caso. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

