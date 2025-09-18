Milano morto il fotografo Maurizio Rebuzzini | s' indaga per omicidio
74 anni, ex docente all’Università Cattolica, è deceduto dopo essere stato trovato in fin di vita. In ospedale i medici hanno notato dei segni sul collo, compatibili con uno strangolamento. 🔗 Leggi su Lastampa.it
In questa notizia si parla di: milano - morto
Allarme legionella a Milano: 1 morto e 4 ricoveri. I consigli del medico che affrontò l’emergenza del 2018
Monza, morto investito dal treno in stazione: rallentamenti e cancellazioni sulla linea Milano-Chiasso
Morto Francesco Borella, il padre fondatore del Parco Nord Milano: trasformò la Breda nel polmone verde della metropoli
Milano, morto il fotografo Rebuzzini: s'indaga per omicidio - X Vai su X
Il boss, esponente del clan Cappello, è morto lo scorso 8 settembre a Milano... - facebook.com Vai su Facebook
Milano, morto il fotografo Maurizio Rebuzzini: si indaga per omicidio; Trovato in fin di vita in via Zuretti, muore il fotografo Maurizio Rebuzzini: s’indaga per omicidio; Fotografo trovato morto a Milano, Maurizio Rebuzzini aveva 74 anni. Si indaga per omicidio.
Fotografo morto in ospedale a Milano, si indaga per omicidio - Maurizio Rebuzzini aveva 74 anni, è stato trovato dal figlio in fin di vita sul ballatoio di casa. Da ansa.it
Morto a Milano il fotografo Maurizio Rebuzzini: si indaga per omicidio - Si indaga per omicidio dopo il ritrovamento di segni sul collo dell'uomo. Riporta msn.com