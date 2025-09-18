Milano morto il fotografo Maurizio Rebuzzini Ipotesi omicidio | aveva segni sul collo
Il fotografo 74enne Maurizio Rebuzzini è stato trovato ieri sera in fin di vita sul ballatoio dell'appartamento in cui lavorava a Milano. L'uomo è stato poi trasportato in ospedale, dove è deceduto. A dare l'allarme è stato il figlio del 74enne, dopo averlo rinvenuto all'interno di un edificio in via Zuretti nella zona della stazione Centrale milanese. Sul corpo della vittima sono stati constatati segni compatibili con uno strangolamento. Sull'episodio indagano gli agenti della Squadra mobile. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it
