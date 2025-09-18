Milano Maurizio Rebuzzini trovato in fin di vita nel suo studio | morto in ospedale ipotesi omicidio

Il corpo senza sensi di Maurizio Rebuzzini è stato individuato intorno alle 18:40 dal figlio 44enne, con cui condivideva un appartamento in una via parallela alla stazione di Milano. Intorno a quell'ora è infatti scattato l'allarme che ha permesso di mettere in moto la macchina dei soccorsi. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Milano, morto il fotografo Maurizio Rebuzzini: si indaga per omicidio; Fotografo trovato morto a Milano, Maurizio Rebuzzini aveva 74 anni. Si indaga per omicidio; Trovato in fin di vita in via Zuretti, muore il fotografo Maurizio Rebuzzini: s’indaga per omicidio.

milano maurizio rebuzzini trovatoIl fotografo Maurizio Rebuzzini trovato in fin di vita fuori dal suo studio, muore in ospedale: si indaga per omicidio - Ieri sera il fotografo Maurizio Rebuzzini è stato trovato in fin di vita dal figlio fuori dal suo studio vicino alla stazione Centrale di Milano ... Scrive fanpage.it

milano maurizio rebuzzini trovatoMaurizio Rebuzzini, chi era il fotografo morto a Milano. Direttore di Fotographia e curatore, la sua storia - Ieri sera all'ospedale Fatebenefratelli di Milano è morto Maurizio Rebuzzini, fotografo di 74 anni. Segnala ilmessaggero.it

