Milano l' impianto non regge | la sconfitta storica dei pm Ma i magistrati vanno avanti

"Non è una sconfitta, noi andiamo avanti". È questo il messaggio che arriva dai corridoi della Procura della Repubblica di Milano, all'indomani della batosta subita sul fronte delle indagini sull'Urbanistica, con le motivazioni del tribunale del Riesame che hanno sconfessato in buona parte le tesi d'accusa dei pm. Anche di fronte alla durezza con cui il tribunale ha dichiarato inconsistenti le accuse che avevano portato alla retata del 31 luglio, il pool guidato dal procuratore aggiunto Tiziana Siciliano (nella foto) si dichiara pronto a proseguire sulla linea dura: a Milano, cioè, non solo si consumava una infinità di violazioni edilizie, ma regnava una Cupola all'insegna della corruzione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Milano, l'impianto non regge: la sconfitta storica dei pm. Ma i magistrati vanno avanti

In questa notizia si parla di: milano - impianto

San Siro Inter, quale sarà il futuro dello storico impianto sportivo? Ecco cosa filtra dalla Procura di Milano

Inchiesta urbanistica Milano, Tancredi al gip Mattia Fiorentini: "Agito nell'interesse del Comune", legali Marinoni: "Nessun impianto corruttivo"

Milano-Cortina, Giorgetti visita l'impianto per il salto con gli sci di Predazzo

Il sindaco di Milano: «Il nuovo impianto deve essere pronto per il 2031, prima degli Europei di calcio». Sul Leoncavallo: «Sarebbe utile un intervento dei privati». L'urbanistica? «Se hai la coscienza a posto, e io ce l'ho, le cose si risolvono» Vai su Facebook

Il sindaco di Milano Beppe #Sala a RTL: “Intesa con #Inter e #ACMilan su #SanSiro. Sulla cessione deciderà il Consiglio Comunale entro fine mese. L’impianto dovrà esser pronto per il 2031”. Domani tema all’ordine del giorno in giunta con delibera per ratific - X Vai su X

Milano, l'impianto non regge: la sconfitta storica dei pm. Ma i magistrati vanno avanti.

Milano, l'impianto non regge: la sconfitta storica dei pm. Ma i magistrati vanno avanti - Urbanistica, la Procura insiste con la linea dura nonostante la sconfessione del Riesame "Non è una sconfitta, noi andiamo avanti". Si legge su ilgiornale.it

Sgombero del Leoncavallo, Paolo Rossi: “È una sconfitta per Milano. Avrei dovuto farci una serata, mi sono perso una birra come cachet” - Paolo Rossi, attore e comico milanese, ha commentato così a LaPresse lo sfratto dello storico centro sociale autogestito. Lo riporta ilfattoquotidiano.it