Milano l’avvocata che denuncia il compagno | Mi ha rotto il telefono e la mandibola

Un’avvocata penalista milanese che si occupa anche di casi di violenza sulle donne ha denunciato il suo compagno 52enne. Per le minacce e un tentativo di strozzamento durante un soggiorno a Dubai. Il denunciato è un 52enne di origini iraniane che le ha spaccato il telefono, le ha morso «il dito della mano sinistra tentando poi di romperlo con le mani». E infine l’ha presa a pugni, rompendole la mandibola. E minacciandola: «Ti taglio la testa e la mando a tua madre». L’avvocata. Lui, fa sapere il Corriere della Sera, è finito ai domiciliari nel suo lussuoso appartamento nel centro su ordine del gip Roberto Crepali. 🔗 Leggi su Open.online