Milano, 18 set. (Adnkronos) - Se l'età può avere un peso nelle attenuanti generiche, non può esserlo il luogo di residenza. E' la tesi sostenuta nelle motivazioni sul delitto avvenuto la notte dell'11 ottobre 2024 a Rozzano. Nella condanna a 27 anni inflitta dal Tribunale di Milano a Daniele Rezza per l'omicidio di Manuel Mastrapasqua i giudici hanno tenuto in considerazione "la giovane età dell'imputato", allora diciannovenne, che "ha trovato riflesso nell'immaturità dell'imputato, che ha agito in modo irruento e superficiale, sull'onda di una spinta adrenalinica o emotiva, e che per prevalere sulla propria vittima ha dato luogo a un danno del tutto sproporzionato e esorbitante rispetto al proprio obiettivo, consistente nell'impossessamento di un bene di valore effimero", un paio di cuffiette del valore di 14 euro. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Milano: giudici, 'essere di Rozzano non è attenuante per giovane Rezza'