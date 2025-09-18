Maurizio Rebuzzini ritrovato in fin di vita dal figlio, il decesso in ospedale. Milano è sotto shock per la morte di Maurizio Rebuzzini, fotografo e intellettuale di 74 anni, trovato agonizzante nel suo studio di via Zuretti e deceduto poche ore dopo all’ospedale Fatebenefratelli. Sul corpo dell’uomo sono state rilevate ecchimosi al collo, compatibili con uno strangolamento. A trovarlo è stato il figlio Filippo, che vive poco distante. Subito ha chiamato i soccorsi: l’uomo era in arresto cardiaco e in condizioni disperate. Nonostante il trasporto d’urgenza e i tentativi di rianimazione, il fotografo non ce l’ha fatta. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Milano, giallo in via Zuretti: morto il fotografo Maurizio Rebuzzini, cosa sappiamo