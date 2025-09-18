Milano Fashion Week non hai l’invito? Il trucco per goderti l’evento più fashion dell’anno anche senza pass
Milano è pronta a prendersi ancora una volta, dal 23 al 29 settembre 2025, nella capitale mondiale della moda con la nuova Fashion Week. Sarà una settimana intera in cui la città si accenderà di flash, outfit audaci e passerelle improvvisate: non servirà sempre avere un badge esclusivo per respirarne l’atmosfera, perché il fascino della PrimaveraEstate 2026 si diffonderà ovunque. Tra street style davanti agli show, vetrine trasformate in set fotografici, mostre e installazioni di design, ogni angolo diventerà un’occasione per vivere appieno il glamour della città. Anche perché la Milano Fashion Week non è fatta solo di sfilate riservate agli addetti ai lavori: è un evento che avvolge tutti e trasforma il quotidiano in un’esperienza fashion. 🔗 Leggi su Funweek.it
In questa notizia si parla di: milano - fashion
Successo per la 20° edizione della Fashion Art And More a Milano
E se la nuova mascolinità fosse dettagli beauty e sperimentazione? Tutte le inspo dalla Men’s Fashion Week a Milano
mics e il politecnico di milano insieme per il progetto pbr fashion per proteggere dalla contraffazione
In occasione della Milano Fashion Week sarà presentata la capsule collection firmata dal rapper per il brand di outerwear di Altopascio I? G? https://bit.ly/TonyEffePeuterey25 - facebook.com Vai su Facebook
In occasione della Milano Fashion Week sarà presentata la capsule collection firmata dal rapper per il brand di outerwear di Altopascio I? G? https://bit.ly/TonyEffePeuterey25… - X Vai su X
Questa Fashion Week non sarà come le altre; Milano fashion week al via il 23 settembre con 54 sfilate fisiche; Milano Fashion Week settembre 2025: come viverla senza invito (23–29 settembre).
Milano Fashion Week 2025: calendario, debutti e omaggio a Giorgio Armani - Milano Fashion Week 2025, dal 23 al 29 settembre: 171 eventi, debutti, anniversari e l’omaggio a Giorgio Armani. Scrive atomheartmagazine.com
Milano Fashion Week: dalle passerelle all’AI, la moda si fa visione - La ricerca di materiali innovativi, l’ottimizzazione dei processi produttivi e la creazione di capi duraturi sono ormai al centro delle strategie di molte case di moda. Riporta lagazzettadellospettacolo.it