Milano Fashion & Jewels il total look per il retail internazionale

Ilgiornale.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Accessori moda, gioielli e abbigliamento per un total look con il “bello da indossare” a Milano Fashion&Jewels che va in scena in Fiera Milano (Rho) da sabato 20 a martedì 23 settembre con una collocazione strategica che inaugura ufficialmente la Milano Fashion Week 2025. Una “quattro giorni” dedicata al business e al networking che offre a buyer, designer, retailer e professionisti una panoramica completa delle ultime tendenze e delle collezioni fortemente internazionale, rappresentazione dell’evoluzione del fashion system contemporaneo. Edizione che segna un deciso rafforzamento della presenza estera con espositori provenienti da tutta Europa e da mercati strategici nel mondo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

milano fashion amp jewels il total look per il retail internazionale

© Ilgiornale.it - Milano Fashion & Jewels, il total look per il retail internazionale

In questa notizia si parla di: milano - fashion

Successo per la 20° edizione della Fashion Art And More a Milano

E se la nuova mascolinità fosse dettagli beauty e sperimentazione? Tutte le inspo dalla Men’s Fashion Week a Milano

mics e il politecnico di milano insieme per il progetto pbr fashion per proteggere dalla contraffazione

milano fashion amp jewelsMilano Fashion &amp; Jewels, il total look per il retail internazionale - In Fiera Milano dal 20 al 23 settembre 660 brand provenienti da 34 Paesi presentano un’offerta trasversale di gioielli, accessori moda e abbigliamento, in vista del nuovo ecosistema fieristico integra ... msn.com scrive

milano fashion amp jewelsFashion&amp;Jewels , porcellana e bamboo tra i materiali alternativi - 29) Milano mette in mostra il mondo dell'accessorio moda, dell'abbigliamento e del gioiello, con Fashion&Jewels. Da ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Milano Fashion Amp Jewels