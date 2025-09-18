Milano Fashion & Jewels il total look per il retail internazionale
Accessori moda, gioielli e abbigliamento per un total look con il “bello da indossare” a Milano Fashion&Jewels che va in scena in Fiera Milano (Rho) da sabato 20 a martedì 23 settembre con una collocazione strategica che inaugura ufficialmente la Milano Fashion Week 2025. Una “quattro giorni” dedicata al business e al networking che offre a buyer, designer, retailer e professionisti una panoramica completa delle ultime tendenze e delle collezioni fortemente internazionale, rappresentazione dell’evoluzione del fashion system contemporaneo. Edizione che segna un deciso rafforzamento della presenza estera con espositori provenienti da tutta Europa e da mercati strategici nel mondo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
