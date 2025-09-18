Milano-Cortina e il sogno di una tregua olimpica | Dobbiamo riconoscere il potere dello sport

Milano, 18 settembre 2020 – Una tregua olimpica in occasione di Milano-Cortina 2026, come nell’antica Grecia, quando in occasione dei Giochi si facevano tacere le armi. E’ l’auspicio di Kirsty Coventry, ex atleta oggi presidente del Cio, il Comitato olimpico internazionale, in questi giorn i a Milano  per la Commissione di coordinamento del Comitato olimpico internazionale (CoCom) per i giochi invernali del prossimo febbraio. “Sarebbe incredibilmente importante riuscire a fermare i conflitti – ha detto – dobbiamo riconoscere il potere dello sport e il ruolo fondamentale che può avere nel corso della storia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

