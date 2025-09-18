Milano-Cortina e il sogno di una tregua olimpica | Dobbiamo riconoscere il potere dello sport
Milano, 18 settembre 2020 – Una tregua olimpica in occasione di Milano-Cortina 2026, come nell’antica Grecia, quando in occasione dei Giochi si facevano tacere le armi. E’ l’auspicio di Kirsty Coventry, ex atleta oggi presidente del Cio, il Comitato olimpico internazionale, in questi giorn i a Milano per la Commissione di coordinamento del Comitato olimpico internazionale (CoCom) per i giochi invernali del prossimo febbraio. “Sarebbe incredibilmente importante riuscire a fermare i conflitti – ha detto – dobbiamo riconoscere il potere dello sport e il ruolo fondamentale che può avere nel corso della storia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: milano - cortina
L’IA sta già cambiando le Olimpiadi. A cominciare dai Giochi di Milano Cortina
Milano-Cortina 2026, primo test per i trampolini di salto con gli sci di Predazzo
Milano-Cortina 2026, le Olimpiadi dell’occupazione: previsti 500 posti di lavoro
Milano-Cortina 2026, parla Coventry (presidente Cio): "Saranno Giochi sicuri" La numero uno dello sport mondiale a LaPresse in vista delle olimpiadi invernali: "Atleti e tifosi saranno entusiasti" - X Vai su X
Milano-Cortina per il Cio, Israele rispetta la Carta Olimpica. 'La pianificazione della sicurezza è molto buona. Il caso Russia e Bielorussia è diverso, se ne discuterà a Parigi ' #ANSA - facebook.com Vai su Facebook
Milano-Cortina e il sogno di una tregua olimpica: “Dobbiamo riconoscere il potere dello sport”; Milano-Cortina: Malagò, tregua olimpica? Speriamo sport aiuti; Milano Cortina, Malagò: Tregua olimpica? Lo sport può provare a dare una mano.
Milano-Cortina e il sogno di una tregua olimpica: “Dobbiamo riconoscere il potere dello sport” - Ma è polemica per la presenza di Israele nel Comitato olimpico internazionale ... Riporta msn.com
Milano Cortina, Malagò: “Tregua olimpica? Lo sport può provare a dare una mano” - (Adnkronos) – “Sono stati giorni di lavoro molto positivi, è importante aver avuto qui la Commissione del Cio a 143 giorni dalle Olimpiadi di Milano Cortina. Secondo msn.com