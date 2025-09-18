Milano Cortina 2026 venduti 800.000 biglietti confermato l’ingresso nella fase decisiva dei preparativi
A 70 giorni dall’accensione della Fiamma Olimpica, il Comitato Olimpico Internazionale elogia i progressi dell’organizzazione, l’Italia si prepara a ospitare Giochi sostenibili e diffusi sul territorio, con eventi e celebrazioni in tutte le regioni A soli 70 giorni dall’accensione della Fiamm. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
L’IA sta già cambiando le Olimpiadi. A cominciare dai Giochi di Milano Cortina
Milano-Cortina 2026, primo test per i trampolini di salto con gli sci di Predazzo
Milano-Cortina 2026, le Olimpiadi dell’occupazione: previsti 500 posti di lavoro
Milano-Cortina 2026, parla Coventry (presidente Cio): "Saranno Giochi sicuri" La numero uno dello sport mondiale a LaPresse in vista delle olimpiadi invernali: "Atleti e tifosi saranno entusiasti"
Milano-Cortina per il Cio, Israele rispetta la Carta Olimpica. 'La pianificazione della sicurezza è molto buona. Il caso Russia e Bielorussia è diverso, se ne discuterà a Parigi ' #ANSA
Cerimonia di apertura Olimpiadi Milano-Cortina 2026 a San Siro, nuovi biglietti in vendita (anche a prezzi più economici); Milano-Cortina 2026: venduti 800.000 biglietti (in tv saranno 3 miliardi di spettatori); Biglietti : vendite già record.
Olimpiadi Milano-Cortina, conto alla rovescia: «Pista da bob oltre le attese». E il botteghino sorride: venduti 800mila biglietti - Cortina 2026 Andrea Varnier: «In questo momento i ricavi da sponsorizzazione sono intorno ai 450 milioni di euro» ... Si legge su corrieredelveneto.corriere.it
Milano Cortina 2026: i preparativi entrano nella fase finale - A soli 70 giorni dall’accensione della Fiamma Olimpica a Olimpia, la Commissione di Coordinamento del Comitato Olimpico Internazionale (CIO) ha confermato che i preparativi per i Giochi Olimpici e Par ... Lo riporta discoveryalps.it