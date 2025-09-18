Milano-Cortina 2026 parla Coventry presidente Cio | Saranno Giochi sicuri
Ha deciso di festeggiare il suo compleanno a Milano (il 16 settembre, ndr), la neo presidente del Comitato Olimpico Internazionale (Cio), Kirsty Coventry. La numero 1 dello sport mondiale è nel capoluogo lombardo per presiedere il Comitato Esecutivo e per seguire i lavori della Coordination Commission per i Giochi Olimpici invernali di Milano-Cortina 2026. È arrivata direttamente da Tokyo dove ha seguito i Mondiali di atletica leggera e ci riceve in una suite dell’hotel Westin Palace per fare il punto sui suoi primi mesi di presidenza e su alcuni temi di grande rilevanza come quelli di geopolitica. 🔗 Leggi su Lapresse.it
