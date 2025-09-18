Milano-Cortina 2026 Malagò | Cio in visita al villaggio olimpico sono entusiasti
Il comitato esecutivo del Cio, compresa la presidente Kirsty Coventry, è in visita al villaggio olimpico di Milano-Cortina, realizzato allo Scalo di Porta Romana del capoluogo lombardo. “E’ venuta già la commissione di coordinamento che ci ha fatto tanti complimenti, oggi c’è l’esecutivo del Cio, parliamo dei massimi vertici dello sport mondiale e siamo particolarmente felici dei commenti “, ha detto Giovanni Malagò, ex presidente del Coni e membro del Comitato Olimpico Internazionale. “C’è ancora da completare e sistemare ma i giudizi sono entusiasti e ci fa piacere. Erano tutti particolarmente colpiti dall’importanza dell’impianto e dalla versatilità dell’opportunità di creare uno spazio multidisciplinare, la città di Milano ne aveva bisogno”. 🔗 Leggi su Lapresse.it
In questa notizia si parla di: milano - cortina
L’IA sta già cambiando le Olimpiadi. A cominciare dai Giochi di Milano Cortina
Milano-Cortina 2026, primo test per i trampolini di salto con gli sci di Predazzo
Milano-Cortina 2026, le Olimpiadi dell’occupazione: previsti 500 posti di lavoro
Milano-Cortina 2026, parla Coventry (presidente Cio): "Saranno Giochi sicuri" La numero uno dello sport mondiale a LaPresse in vista delle olimpiadi invernali: "Atleti e tifosi saranno entusiasti" - X Vai su X
Milano-Cortina per il Cio, Israele rispetta la Carta Olimpica. 'La pianificazione della sicurezza è molto buona. Il caso Russia e Bielorussia è diverso, se ne discuterà a Parigi ' #ANSA - facebook.com Vai su Facebook
Milano-Cortina 2026 Malagò | Chiederemo all’Onu la tregua olimpica.
Milano-Cortina, Malagò “Villaggio grande eredità che lasciamo” - "Il coordinamento e la commissione ci hanno fatto tanti complimenti durante la visita". Scrive italpress.com
Milano Cortina 2026: online il nuovo sito ufficiale dei Giochi - Un portale accessibile, multilingue e immersivo per vivere le Olimpiadi e Paralimpiadi Invernali italiane dal primo all’ultimo secondo ... Segnala ilnuovoterraglio.it