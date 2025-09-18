Milano-Cortina 2026 Malagò | Cio in visita al villaggio olimpico sono entusiasti

Il comitato esecutivo del Cio, compresa la presidente Kirsty Coventry, è in visita al villaggio olimpico di Milano-Cortina, realizzato allo Scalo di Porta Romana del capoluogo lombardo. “E’ venuta già la commissione di coordinamento che ci ha fatto tanti complimenti, oggi c’è l’esecutivo del Cio, parliamo dei massimi vertici dello sport mondiale e siamo particolarmente felici dei commenti “, ha detto Giovanni Malagò, ex presidente del Coni e membro del Comitato Olimpico Internazionale. “C’è ancora da completare e sistemare ma i giudizi sono entusiasti e ci fa piacere. Erano tutti particolarmente colpiti dall’importanza dell’impianto e dalla versatilità dell’opportunità di creare uno spazio multidisciplinare, la città di Milano ne aveva bisogno”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

