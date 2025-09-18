L’ Executive Board del CIO, il Comitato Olimpico Internazionale, si è riunito a Milano, e nell’occasione la numero 1 dello sport mondiale, Kirsty Coventry, ha visitato il Villaggio Olimpico e lo stadio dell’hockey su ghiaccio, promuovendo le strutture meneghine a pieni voti. La presidente del CIO rivela all’ ANSA: “ Mi viene voglia di essere un’atleta di sport invernali, non vediamo l’ora di essere qui con tutte le bandiere dei vari Paesi. E’ stato bello vedere il ritmo dei lavori ed i progressi. La venue e le stanze sono bellissime, siamo andati in quella che sarà la palestra, la mensa. Saranno luoghi di momenti storici “. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Milano Cortina 2026, il board del CIO promuove le strutture delle Olimpiadi Invernali