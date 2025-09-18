Milano Cortina 2026 il board del CIO promuove le strutture delle Olimpiadi Invernali
L’ Executive Board del CIO, il Comitato Olimpico Internazionale, si è riunito a Milano, e nell’occasione la numero 1 dello sport mondiale, Kirsty Coventry, ha visitato il Villaggio Olimpico e lo stadio dell’hockey su ghiaccio, promuovendo le strutture meneghine a pieni voti. La presidente del CIO rivela all’ ANSA: “ Mi viene voglia di essere un’atleta di sport invernali, non vediamo l’ora di essere qui con tutte le bandiere dei vari Paesi. E’ stato bello vedere il ritmo dei lavori ed i progressi. La venue e le stanze sono bellissime, siamo andati in quella che sarà la palestra, la mensa. Saranno luoghi di momenti storici “. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: milano - cortina
L’IA sta già cambiando le Olimpiadi. A cominciare dai Giochi di Milano Cortina
Milano-Cortina 2026, primo test per i trampolini di salto con gli sci di Predazzo
Milano-Cortina 2026, le Olimpiadi dell’occupazione: previsti 500 posti di lavoro
Quattro passi nel Villaggio olimpico di Milano-Cortina 2026. Mancano i dettagli finali ma le sei palazzine del Villaggio olimpico si ergono complete già da diversi mesi nel vecchio scalo ferroviario di Porta Romana, a Milano. Di Bernardo Cianfrocca - X Vai su X
Milano-Cortina per il Cio, Israele rispetta la Carta Olimpica. 'La pianificazione della sicurezza è molto buona. Il caso Russia e Bielorussia è diverso, se ne discuterà a Parigi ' #ANSA - facebook.com Vai su Facebook
Milano Cortina 2026, il board del CIO promuove le strutture delle Olimpiadi Invernali; Nota del CDA della Fondazione; Chi siamo | Milano Cortina 2026.
'Congratulazioni Italia', il Cio promuove Milano-Cortina - Per la prima volta a Milano in occasione dell'Executive Board del Cio, Coventry ha visitato l'impianto che ospiterà il torneo di hockey maschile - Da ansa.it
Olimpiadi. Milano Cortina 2026, il Cio promuove il Villaggio - Grande entusiasmo di Kristy Coventry, presidente del Comitato olimpico internazionale, in visita nel capoluogo lombardo al Villaggio dei prossimi Giochi invernali: «Viene voglia di diventare atleta» ... msn.com scrive