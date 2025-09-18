Milano conosce una 20enne sui social e la violenta al primo incontro | arrestato

Tgcom24.mediaset.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'uomo, un pregiudicato di 38 anni, avrebbe anche tentato di rapinare la ragazza minacciandola con un coltello. E' stato quindi portato a San Vittore. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

milano conosce una 20enne sui social e la violenta al primo incontro arrestato

© Tgcom24.mediaset.it - Milano, conosce una 20enne sui social e la violenta al primo incontro: arrestato

In questa notizia si parla di: milano - conosce

Milano: 20enne conosce un uomo sui social, lui la violenta al primo appuntamento

Milano, conosce una 20enne sui social e la violenta al primo incontro: arrestato; Milano: 20enne conosce un uomo sui social, lui la violenta al primo appuntamento; Minaccia con un coltello e violenta una 20enne al primo appuntamento: l'aveva conosciuta online.

milano conosce 20enne socialMilano, violenta 20enne conosciuta sui social durante il primo appuntamento: arrestato - Leggi su Sky TG24 l'articolo Milano, violenta 20enne conosciuta sui social durante il primo appuntamento: arrestato ... Secondo tg24.sky.it

milano conosce 20enne socialMilano: 20enne conosce un uomo sui social, lui la violenta al primo appuntamento - La giovane ha raccontato di essere stata anche minacciata con un coltello L'articolo Milano: 20enne conosce un uomo sui soc ... Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Milano Conosce 20enne Social