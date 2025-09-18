Milano Beauty Week 2025 | gli eventi beauty da non perdere ve li abbiamo selezionati noi
Pop up store, eventi, consulenze skincare personalizzate, incontri e dibattiti sul mondo della bellezza caratterizzano le giornate milanesi da metà a fine settembre, in concomitanza con le passerelle. Ecco tutti gli appuntamenti da non perdere e gli indirizzi giusti. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
In questa notizia si parla di: milano - beauty
Design, K-Beauty e turismo: Oh Se-hoon porta la visione di Seoul a Milano
E se la nuova mascolinità fosse dettagli beauty e sperimentazione? Tutte le inspo dalla Men’s Fashion Week a Milano
Incontri, talk, masterclass. Dal 17 al 21 settembre, l’edizione 2025 di Milano Beauty Week è ancora più ricca di eventi. Ci saremo anche noi con un bel calendario di incontri
> #BorseOcchi #LaboratoriStaminalis #MilanoBeautyWeek2025 #SieroOcchi #StaminalisBeautySpa - X Vai su X
Il sogno del beauty che diventa realtà. Fino al 21 settembre a Milano i negozi di Via Torino, Via Dante e Corso Garibaldi si sono trasformati in ShakaLand. Beauty, Musica, Skincare e tanto altro, vale davvero la pena farci un salto! @ShakaBeauty #adv #ovsp - facebook.com Vai su Facebook
Alla Milano Beauty Week 2025 l’eccellenza delle imprese lombarde; Gli eventi da non perdere alla Milano Beauty Week 2025; Parte la Milano Beauty Week, al centro la gentilezza.
Milano Beauty Week al via: tutti gli eventi e le masterclass gratuiti (tra cura dei capelli e prodotti di bellezza) - Un progetto ideato per promuovere il valore sociale, scientifico ed economico del cosmetico ... Si legge su corriere.it
Milano Beauty Week, le iniziative dei brand della bellezza - La settimana della bellezza milanese è l'occasione per scoprire le novità del settore. Lo riporta iodonna.it