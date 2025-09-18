Milan un altro caso Theo | le cifre dell’addio e il sostituto

La questione rinnovi tiene banco in casa Milan e un altro caso Theo spaventa Ibrahimovic e Moncada, con Tare ad amministrare le cose quest’anno. C’è da sistemare quella che è una situazione molto complessa e anzi, le situazioni legate ad un possibile addio a cifre al ribasso, a causa di una situazione contrattuale non proprio felice, rischiano di essere molteplici. Il Milan teme il peggio riguardo un caso spinoso del quale hanno parlato tra le colonne di Tuttosport e con uno dei principali titolarissimi della formazione allenata da Massimiliano Allegri che rischia di salutare, già a gennaio, al fine di evitare di perderlo a zero. 🔗 Leggi su Rompipallone.it

Su Theo Hernandez dobbiamo metterci d'accordo. Ha lasciato il Milan anche per questo motivo: il noto giornalista ritorna sull'addio del francese; Theo Hernandez segna e decide: il primo gol con l’Al-Hilal contro un altro ex Milan; Rabiot e il passaggio in Conferenza su Theo smonta la narrazione tossica.

milan altro caso theoTheo all’Al Hilal, ma aveva l’accordo con un altro club: il retroscena - Theo Hernandez dal Milan all'Al Hilal, in Arabia Saudita: ma Matteo Moretto racconta che ci poteva essere un altro epilogo per il terzino. Riporta milanlive.it

milan altro caso theoCalciomercato Milan, arriva un nuovo retroscena nei confronti di Theo Hernandez. Le ultime - Calciomercato Milan, clamorosa svolta su Theo Hernandez: retroscena e rottura con il club Il nome di Theo Hernandez continua a far discutere, e stavolta il tema è legato a un clamoroso retroscena di c ... Si legge su calcionews24.com

