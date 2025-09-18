Milan Scaroni convinto | Costruiremo lo stadio più bello d’Europa

Calcionews24.com | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

. Tutte le dichiarazioni del presidente rossonero Una svolta attesa da anni, che finalmente imprime un’accelerazione decisiva al progetto per il nuovo stadio di Milano. Nella giornata di ieri, la giunta comunale ha approvato la delibera per la vendita dello stadio Giuseppe Meazza e delle aree circostanti . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

milan scaroni convinto costruiremo lo stadio pi249 bello d8217europa

© Calcionews24.com - Milan, Scaroni convinto: «Costruiremo lo stadio più bello d’Europa»

In questa notizia si parla di: milan - scaroni

Milan, Paolo Scaroni parla? Crac: che frittata su Jashari

Inter, Milan e sindaco: due ore e mezza di incontro per lo stadio. Scaroni: "Lavoriamo"

Nuovo stadio Milan: ottimismo vivo. I nodi da sciogliere. E Scaroni …

milan scaroni convinto costruiremoMilan, Scaroni: "Costruiremo lo stadio più bello d'Europa" - Il presidente del Milan, Paolo Scaroni, è soddisfatto per gli importanti progressi compiuti nella giornata di ieri per il futuro stadio di Milano: "Non ho ancora letto la delibera, ma di certo è una b ... Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Milan Scaroni Convinto Costruiremo